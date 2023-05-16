عباس ورمضان وفنجان قهوة

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رياض - احمد صلاح - تصدر لقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بالمغني والممثل المصري محمد رمضان، الثلاثاء بنيويورك، حديث المنصات الفلسطينية والمصرية، وسط موجة سخرية وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر رمضان صور اللقاء الذي جمعهما عبر حساباته، وكتب عليها معلقًا "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".



تصدر لقاء رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس بالمغني والممثل المصري محمد رمضان، أمس الثلاثاء بنيويورك، حديث المنصات الفلسطينية والمصرية، وسط موجة سخرية وانتقادات لاذعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر رمضان صور اللقاء الذي جمعهما عبر حساباته، وكتب عليها معلقًا "بنيويورك اليوم تشرفت بلقاء السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين الغالية الحبيبة".



تداول ناشطون مقطع فيديو -نشره الممثل المصري عبر إنستغرام- وثق جانبا من ترحيب الرئيس الفلسطيني به، إذ استهل اللقاء مُرحبًا: أهلا وسهلا كيف حالك، ها نحن نلتقيك أخيرا، سمعنا عنك منذ فترة طويلة كل الأخبار الطيبة، والفن العظيم.



وفجّرت صور اللقاء -الذي عدّه مدونون بـ "المفاجئ" موجة من الجدل والانتقادات التي طالت عباس، على خلفية لقائه بالممثل المثير للجدل، خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وقصف منازل المدنيين.



وهاجم آخرون عباس منتقدين اللقاء، وذكروا بموقف رمضان المعروف من "التطبيع مع الاحتلال" لا سيّما صورته الشهيرة عام 2020، والتي احتضن فيها المغني الإسرائيلي عومير آدام، قبل أن يبرر ذلك بعدم معرفته لهوية هذا الشخص.



وعبر مواقع التواصل، وجه مغردون تساؤلات عدة لطرفي اللقاء حول طبيعة "المواضيع التي ناقشوها معًا" فضلًا عن تعليقات اتخذت لونًا من الفكاهة والسخرية.



وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: عباس ورمضان! بعد خطابه الاستجدائي في الأمم المتحدة بذكرى النكبة، والذي أطلق فيه صرخة (احمونا)؛ (..) بعد الخطاب استقبل محمود عباس الممثل أو المغني محمد رمضان؛ مشيدا بـ "الفن العظيم" الذي يقدّمه! يا لحظّ شعبنا العاثر".



وغردت الصحفية آلاء هاشم بالقول "في حال كنتَ تتساءل ماذا يفعل رئيس فلسطين بعد يومٍ واحد من توقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفي ذكرى النكبة، فاعلم أنه مشغول هو وفريقه بلقاء محمد رمضان والتقاط الصور معه وتوزيع النياشين، ولستُ أعلم إن منّ عليه بالجواز الدبلوماسي كما يفعل عادة أم أنه أجل كرمه قليلاً".



وعبّر آخر ساخرًا "التقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الفنان محمد رمضان، للحديث عن آخر الجهود القائمة للتخلص من الاحتلال وعيلة فتح الله" في إشارة لمسلسل رمضان الأخير.