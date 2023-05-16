انت الان تتابع خبر الحكومة السورية: نريد إعمار سوريا لكن الغرب يرفض ذلك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال معاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، الثلاثاء، إن بلاده ترحب بعودة أي مواطن سوري، مشددا على أنه "لا داعي لدعوة أي سوري للعودة إلى بلده، وهذا الأمر مفروغ منه".

وأضاف بشأن العودة الطوعية للاجئين السوريين، أن سوريا عملت كل ما هو مطلوب لتسهيل العودة الطوعية للسوريين؛ من حيث إصدار مراسيم العفو، والمصالحات الوطنية، وتسهيل إجراء عودة المهجرين واللاجئين، وذلك في تصريح للصحافة الأردنية.

ولفت سوسان النظر إلى أن لهذه العودة متطلبات، قائلا "إن العائدين يريدون الرجوع إلى قراهم ومدنهم التي تحتاج لإعادة إعمار وخدمات وتنمية؛ وهذا الأمر يتعارض مع العقوبات الاقتصادية والحصار التجاري".

وأشار إلى أن الدول التي فرضت هذه العقوبات والحصار هي المسؤولة عن تعطيل العودة الطوعية للاجئين.

"كان هناك ترحيب كبير بوجود الوفد السوري في هذه الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 32 المقامة في السعودية، وأعرب كثيرون عن أن المشاركة السورية ستشكل إضافة كبيرة للعمل العربي المشترك" وفق سوسان.