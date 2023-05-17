انت الان تتابع خبر كتائب القسام: سيف القدس لن يغمد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء امس ، تغريدة عبر قناتها على تيلغرام قالت فيها: "سيف القدس لن يغمد، الذكرى السنوية لمعركة #سيف_القدس".

كما نشرت الكتائب أيضا، مقطع فيديو عبر قناتها قالت فيه: " في مثل هذه الأيام من عام 2021م المقاومة تخوض معركة «سيف القدس» بكل قوة وعنفوان استجابة لنداء القدس، في معركة امتدت 11 يوماً، نفّذ خلالها القسام عمليات نوعية وكشف عن أسلحة تستخدم لأول مرة.

وتأتي هذه التغريدة في ظل تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول مسيرة الأعلام في القدس واقتحام المسجد الأقصى، وقبل يومين من موعد المسيرة.

يذكر أنه قد مضى عامان على معركة "سيف القدس" (من 10 مايو/أيار 2021 حتى 21 منه) التي بدأتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رداً على استيلاء مستوطنين إسرائيليين على بيوت مقدسيين في حي الشيخ جراح، إضافة إلى عمليات الاقتحام المتصاعدة للمسجد الأقصى والانتهاكات ضد المصلين والمقدسيين عموماً.