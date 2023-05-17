انت الان تتابع خبر اشتباكات مسلحة باقتحام جيش الإحتلال لمدن بالضفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قام الاحتلال باقتحام مدن نابلس وطوباس وسلفيت والبيرة وبلدة اليامون، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.

واقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية، لتأمين دخول مستوطنين قبر النبي يوسف في نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية حيث حاول مسلحون مقامون التصدي لعملية الاقتحام.

وصباح الأربعاء، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طوباس بعد اقتحامها واندلاع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وأظهرت لقطات متداولة اقتحام وحدة خاصة من القوات الإسرائيلية لمدينة طوباس، صباح اليوم الأربعاء، وسط إطلاق نار من جانب فلسطينيين.

كما اقتحمت قوات الإحتلال بلدة اليامون، إلى الغرب من جنين، فجر الأربعاء واعتقلت على إثرها شاب فلسطيني.

وأفادت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت أيضا مدينة البيرة.

كما ذكرت وسائل اعلام فلسطينية ان قوات الإحتلال اقتحمت أيضا مدينة سلفيت في الضفة الغربية.