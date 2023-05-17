انت الان تتابع خبر الأمطار الغزيرة تتسبب بإجلاء نحو 900 شخص في إيطاليا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أجلت السلطات الإيطالية نحو 900 شخص، الليلة الماضية، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات في منطقتي إميليا رومانيا وماركي على ساحل البحر الأدرياتيكي، وفق إدارة خدمات الإطفاء الإيطالية.

وقالت خدمات الإطفاء في بيان نشرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الفيضانات تسببت في سقوط أشجار ووقوع انهيارات أرضية، أدت إلى قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية بين المدن في المنطقة، وإغلاق المدارس في بعض المدن، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

يذكر أن المنطقة تعرضت لأمطار غزيرة وفيضان مياه أنهار بداية الشهر الحالي، أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وإجلاء المئات.