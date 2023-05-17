انت الان تتابع خبر مداهمة الرجل الثاني بتهريب المخدرات بعد مرعي الرمثان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - افادت وسائل إعلام سورية أن الاجهزة الامنية السورية داهمت مزرعة تاجر المخدرات رافع الرويس قرب بلدة معربة في ريف درعا الشرقي، دون معلومات عن تنفيذ اعتقالات.

ونقل إعلام سوري محلي، أن الدورية الامنية المشتركة داهمت، الاثنين، مقر إقامة عائلة الرويس شرقي درعا دون أن تتمكن من القبض عليه.

وبحسب الإعلام المحلي، فإن الرويس يعتبر الرجل الثاني في عمليات ترويج وتهريب المخدرات بالجنوب السوري بعد مرعي الرمثان، الذي قُتل بقصف على مقربة من الحدود الأردنية - السورية جنوبي سوريا، وتحديدا في قرية الشعاب السورية.

وذكر أنه بحسب ثلاثة مصادر محلية فإن الرويس ينحدر من بادية محافظة السويداء، وبدأ منذ تموز 2018 العمل بتهريب المخدرات بالتنسيق مع مرعي الرمثان، مضيفة أن الرويس أخلى مقر إقامته بعد الضربة التي تعرض لها الرمثان قبل أيام، ولا يُعرف مكانه منذ ذلك الحين.

وقُتل فجر 8 آيار الحالي تاجر المخدرات الأشهر في الجنوب السوري مرعي الرمثان، وذلك في غارة جوية ويعد الرمثان أبرز تجار المخدرات في المنطقة الجنوبية والمسؤول عن تهريبها إلى الأردن ودول الخليج.