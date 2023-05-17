انت الان تتابع خبر الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من أيار الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء.



ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من أيار 714.6 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 713.7 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.1 بالمئة.



كما ارتفع سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصبح 76.1 دولار للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 74.6 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.



وبالمقارنة مع شهر نيسان الماضي ارتفع سعر البنزين أوكتان 95، 757.6 دولار للطن، مقابل 750.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 591.9 دولار للطن إلى 615.9 دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.1 بالمئة, كما ارتفع سعر الكاز من 661.5 دولار للطن إلى 683.8 دولار للطن, بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 بالمئة.



كما ارتفع سعر زيت الوقود من 419.8 دولار للطن إلى 427.7 دولار للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.9 بالمئة, وارتفع الغاز البترولي المسال في أيار الحالي الى 555 دولارا للطن، مقارنة مع السعر المسجل في نيسان الماضي والذي بلغ 547.5 دولار للطن، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمئة.