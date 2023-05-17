انت الان تتابع خبر أردوغان عن جولة الإعادة: أعوّل على هؤلاء والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعول على جيل الشباب بشكل رئيسي لدعمه في جولة الإعادة التي ستجرى في 28 مايو الجاري.

وعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عبر أردوغان اليوم الأربعاء، عن "ثقته بدعم قوي من الشباب له في الجولة الثانية"، فيما تعهد "بحل المشاكل معا، وتجاوز المصاعب سويا"، مضيفا: "سنتقاسم آلامنا وسنتشارك أفراحنا.. سنعيش أياما أجمل بكثير إن شاء الله"

واعتبر أن الشباب "دافعوا عن إرادتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية"، معربا عن ثقته بالحصول على دعمهم له "بشكل قوي" في الجولة الثانية.

وأضاف أردوغان: "أنا فخور بكم.. أنتم أملنا وقرة أعيننا وضمان الغد المشرق.. أرجو منكم ألا تسمحوا لأحد أن يفسد عليكم أحلامكم، أو أن يرهبكم ويطلق عليكم سمومه.. لا تسمحوا لمن تتملكه الـ(أنا)، وماضيه مليء بالتعثر والفشل الانتخابي، أن يجرّكم معه لظلماته التي لا نهاية لها.. مشاكلكم سنحلها سويا، وسنتخطى العقبات معا.. سنشارك أحزاننا ونسعد بنجاحاتنا.. بعون الله سنرى أياما أجمل بكثير معكم.. أثق بدعمكم القوي أيها الشباب في جولة الإعادة".