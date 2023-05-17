الخرطوم تشتعل من جديد

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رياض - احمد صلاح - يمضي سكان العاصمة السودانية منذ ليل الاثنين ساعات طويلة من الخوف والترقب، وذلك بعد احتدام المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في أحياء واسعة شهدت تصعيدا غير مسبوق من الطرفين، في سياق حربهما الضروس التي دخلت شهرها الثاني.



وسيطرت على سماء الخرطوم خلال اليومين الماضيين طلعات مكثفة للطيران الذي قصف عددا من المواقع والأهداف التابعة لقوات الدعم السريع، حيث قصف مباني مستشفى شرق النيل، بعد أن أكد الجيش في وقت سابق أن قوات الدعم السريع حولتها إلى مركز إمداد، وأن المقاتلين يختبئون بين مبانيها.



ووقّع الجيش والدعم السريع في 11 مايو/أيار الجاري اتفاق جدّة بالسعودية، الذي نص على هدنة إنسانية وفتح ممرات آمنة للمدنيين وفتح طرق لتوصيل المساعدات الإنسانية بأمان وسحب القوات من الأحياء السكنية، لكن أيا من ذلك لم يجد نصيبا على الأرض، بل اشتدت بعده المواجهات الرامية للسيطرة على مساحات ميدانية أكبر.



ويعيش من تبقى من المدنيين العالقين في مساكنهم بالخرطوم أوضاعا بالغة التعقيد، بحسب تقارير بثتها منظمات محلية. حيث يعاني قاطنو أحياء عديدة خاصة جنوب الخرطوم حصارا قاسيا، بسبب تمركز القوات التابعة للطرفين قريبا من منازلهم، وهو ما يضعهم في دائرة الاشتباك العنيف.



ورصدت الجزيرة نت تمركزا للجيش في ضاحية العزوزاب، كما روى شهود عيان من منطقة جبرة أن قوات مشاة تتبع الجيش ظهرت في المكان للمرة الأولى منذ بدء المواجهات المسلحة.

وكشفت مصادر عسكرية للجزيرة نت عن تصعيد واسع لقوات الدعم السريع طوال أمس الثلاثاء، ومحاولات لا تكاد تنقطع تستهدف السيطرة على قاعدة وادي سيدنا الجوية العسكرية في منطقة أم درمان.

وقالت المصادر إن الجيش يراقب خطة هجومية شاملة لقوات الدعم السريع للاستحواذ على مناطق محددة بينها القاعدة الجوية بالخرطوم، وهي المحاولة الثانية منذ بدء المواجهات منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وشهدت المنطقة المحيطة بجسر الحلفايا الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري مواجهات هي الأعنف بين الطرفين، استخدمت فيها أنواع من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والمدفعية والطيران، وفقا لشهود عيان تحدثوا للجزيرة نت، مؤكدين أن الاشتباكات تلك أوقعت أعدادا كبيرة من القتلى في صفوف الدعم السريع.

وذكرت مصادر أن قوات الدعم السريع سيطرت على مركز كهرباء "أبو حليمة" شمال الخرطوم بحري، فيما دارت مواجهات عنيفة في ضاحية الكدرو للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث يحاول كل طرف قطع الطريق أمام تقدم الآخر، خاصة أن الموقع يمثل نقطة إستراتيجية قريبة من مصفاة الجيلي للنفط التي يسيطر عليها الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني في بيان إن اشتباكات وقعت الثلاثاء مع من سماهم المليشيا في شمال بحري ووسط الخرطوم، وإن الجيش وجّه ضربات مركزة على عدد من مواقعها، نتجت عنه خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات.

كما تحدث عن كمائن في شمال بحري، نتج عنها تدمير 4 سيارات مسلحة والاستيلاء على 6 أخريات، مع القبض على عدد من القناصين و60 من منسوبي الدعم السريع في شمال أم درمان، وذلك أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل.

في المقابل، أكد متحدث باسم الدعم السريع التصدي لهجوم من الجيش في الخرطوم وتكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري، وقال في بيان "تمكنت قواتنا من الاستيلاء على معسكر الدفاع الجوي وفرع الرياضة العسكري وجميع المواقع العسكرية في منطقة شارع (61) بالخرطوم"، كما تحدث عن أسر عدد كبير من الجنود.

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، أعلنت قوات الدعم السريع الاستيلاء على معسكر "السواقة" وعدد من معسكرات شمال الخرطوم بحري بالكامل، وأسر أكثر من 700 من القوات الحكومية، وهو ما لم تعلق عليه القوات المسلحة.

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