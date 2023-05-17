انت الان تتابع خبر رد قطري دبلوماسي على سؤال صحافية بشأن سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر أوضحت موقفها منذ البداية بشأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأضاف المسؤول القطري في رده على سؤال صحفي بهذا الخصوص، خلال مؤتمر مشترك الأربعاء في الدوحة مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن قطر لا تريد الخروج عن الإجماع العربي في ما يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكل دولة قرارها.

وقال رئيس مجلس الوزراء القطري خلال المؤتمر "ندعو إلى أن يعيش الشعب السوري في أمان واستقرار، وأن تكون هناك عملية سياسية في سوريا، وأن الحل لإعادة الاستقرار إلى سوريا يجب أن يرضي الشعب السوري"، مؤكدا أن الحل الوحيد هو إيجاد حل عادل وشامل للمسألة السورية.

وتبنى وزراء الخارجية العرب رسميا -في اجتماعهم بالقاهرة يوم 7 مايو/أيار الجاري- قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما بسبب تعليق الجامعة العربية عضويتها على خلفية تعامل النظام السوري مع المظاهرات التي خرجت ضده.

وفي ملفات أخرى، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه بحث مع وزيرة خارجية ألمانيا تثبيت وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات في غزة، كما تم التأكيد على احترام سيادة واستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء الحوار الإستراتيجي مع ألمانيا، ولفت إلى أن هذا الحوار منصة مهمة لمناقشة ملفات الطاقة والتعاون بين الجانبين، وأن الدوحة تتطلع لخلق آلية لتعزيز إقامة المشاريع المشتركة مع ألمانيا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه ووزيرة الخارجية الألمانية أكدا على ضرورة أن تشمل مفاوضات السودان كل الأطراف.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن محادثاتها في قطر شملت الوضع في الشرق الأوسط والسودان وسوريا واليمن، وشكرت الدوحة على الدعم الذي قدمته خلال عملية الإجلاء من أفغانستان.

ووصفت وزيرة الخارجية الألمانية قضية الطاقة بالقضية الأمنية المهمة، وشددت خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء القطري على أن ألمانيا تسعى للاتفاق على هدف عالمي ملزم بشأن التوسع في الطاقة المتجددة.

كما أكدت بيربوك على أن قطر أحرزت تقدما بارزا في السنوات الأخيرة بالنسبة لحقوق العمال، مشيدة بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الخصوص.