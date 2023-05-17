انت الان تتابع خبر الأردن: تضمين عبء اللجوء والمخدرات والإرهاب لمشروع القرار السوري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدر مطلع من داخل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة على مستوى وزراء الخارجية أن الأردن وسوريا توافقا على تضمين عبء اللجوء والمخدرات والإرهاب لمشروع القرار السوري بعد تحفظ سوري سابق في بداية الاجتماعات التحضيرية.



وأشار المصدر إلى أن الاجتماعات الثنائية التي سبقت انعقاد المؤتمر افضت الى ذلك التوافق في هذا الملفات وعديد قضايا أخرى.



وأكد معاون وزير الخارجية السوري أيمن السوسان على هامش الاجتماع اليوم أن سوريا تعي وتعرف أن الأردن أكثر دولة تضررت ودفعت ثمن من أعباء الأزمة السورية على مدار سنواتها من حيث عبء اللجوء وكدولة جوار حدودية .