بدء أعمال الإجتماع التمهيدي للقمة العربية

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رياض - احمد صلاح - تسلم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود رئاسة مؤتمر القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف، في اجتماع يسبق أعمال مؤتمر القمة العربية

وقال آل سعود، في كلمته الافتتاحية، إنّ العالم يمر بصعوبات تجعل الوطن العربي على مفترق طرق، ويجب مواجهتها وإيجاد حلول لها، لحماية المنطقة العربية التي تزخر بالطاقات البشرية والثروات الطبيعية

وبين سعود أنّ ذلك يدفع الوطن العربي للتنسيق المستمر وابتكار آليات جديدة والرفض التام للتدخل الخارجي في الدول العربية.



ورحب الوزير السعودي، بتواجد الوفد السوري بعد القرار