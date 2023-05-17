انت الان تتابع خبر بعد غياب 12 عاما .. الأسد يتجه إلى السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مسؤول سوري رفيع , في تصريح صحافي,الأربعاء, حضور الرئيس السوري بشار الأسد قمة جدة التي ستعقد , الجمعة.



وقال الدكتور أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السوري في تصريحات صحافية، إن الرئيس السوري بشار الأسد سيكون حاضرًا في جدة.



وتشارك سوريا في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية المقررة بعد 12 عامًا من الغياب.



ووفقًا لمساعد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فإن انعقاد القمة العربية في السعودية بمكانتها الكبيرة وثقلها وسياستها المعتدلة أمر بدهيّ وواضح ولا يمكن الحديث عنه.



وأضاف سوسان في تصريحات صحافية أن الجميع يأمل أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة. وأضاف: «أهمية انعقاد القمة في السعودية أمر لا يمكن الحديث عنه لأنه بدهيّ وواضح. السعودية بمكانتها الكبيرة وبثقلها وسياستها المعتدلة، يأمل الجميع أن تكون قمة جدة فاتحة لمرحلة جديدة وسط أجواء من التفاؤل تسيطر على الجميع».



وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد تلقى، قبل أيام، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.



وأوردت الرئاسة أن الأسد تلقى "دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري".



من جانب آخر، التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد اليوم الأربعاء عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.



والتقى المقداد اليوم نظراءه اللبناني عبد الله بو حبيب والتونسي نبيل عمار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.



وانطلق اليوم الأربعاء اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



وبدأت أمس الثلاثاء، الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، على مستوى الوزراء والمندوبين، لمناقشة أهم القضايا التي سيطرحها القادة في اجتماعهم، المقرر يوم الجمعة 19 مايو بالعاصمة السعودية الرياض.



وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل امس إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.



وقد وصل خلال الساعات الماضية، وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة السعودية، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 من مايو الجاري.