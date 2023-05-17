الصفدي يحادث نظيره السوري في جدة

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رياض - احمد صلاح - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الأربعاء، محادثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، قبيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة.



واستعرضت المحادثات بين الوزيرين الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وتناولت عدة قضايا ثنائية.



من جهة أخرى، أكد المقداد، على أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى بلدهم، مشيرا إلى أن هذه العودة "تحتاج إلى إمكانيات".



جاء ذلك، خلال لقاء المقداد مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في جدة على هامش التحضيرات للقمة العربية.