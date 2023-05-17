انت الان تتابع خبر شبهات بالاختلاس وتبييض الأموال في لبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخلت قضية ملاحقة حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، داخليا وخارجيا، منعطفا جديدا مع إصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلفة بالتحقيق في قضية أموال وممتلكات سلامة مذكرةَ توقيف دولية بحقه.



وتأتي المذكرة بعدما تغيب سلامة عن المثول أمام القضاء الفرنسي، في جلسة كانت مقررة أمس الثلاثاء، للاستماع إلى أقواله حول شبهات تتعلق بالاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.



ويستعد محامي سلامة في فرنسا إلى تقديم طعن في المذكرة، التي وصفها حاكم مصرف لبنان -الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية ويبلغ 72 عاما- بأنها غير قانونية وتكيل بمكيالين، معتبرا في بيان أن "الأحداث المرافقة للتحقيقات الفرنسية تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين".



وخلال الأيام الماضية، لم يتسلم سلامة الإخطار الموجه إليه للمثول في فرنسا، رغم محاولة القضاء اللبناني تسليمه إياه نحو 4 مرات.



وسبق أن قدم وكلاء الدفاع عن سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك دفوعًا شكلية أمام النيابة العامة التمييزية، طلبا لإرجاء المساعدة القضائية الأوروبية، معتبرين أنها تتعارض مع التحقيقات الجارية في لبنان.

تعود الدعوى القضائية المقدمة ضد سلامة في فرنسا إلى يوليو/تموز 2021، وترتكز على شبهات بتحويل ملايين الدولارات إلى مصارف أوروبية بطريقة غير نظامية.

وتأتي المذكرة الدولية بعد 3 زيارات إلى بيروت قامت بها وفود قضائية أوروبية من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، استكمالا لتحقيقات تجريها مع مصرفيين ومسؤولين ماليين، ومع حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته.

وفي مارس/آذار 2022، جمدت وحدة التعاون القضائي الأوروبية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق حول تبييض أموال استهدف 5 أشخاص، بينهم رياض سلامة، إضافة إلى شقق وممتلكات أخرى.

ومن الاتهامات الموجهة إلى سلامة، شبهات حول تضخم حساباته في بنك الموارد اللبناني من نحو 15 مليون دولار عام 1993 لأكثر من 150 مليون دولار بحلول 2019.

داخليا، وإضافة إلى الملاحقات والدعاوى بحق سلامة، تأتي المذكرة الفرنسية بعد ادعاء القضاء اللبناني على سلامة في فبراير/شباط 2023 بتهم عدة كالإثراء غير المشروع وغسل الأموال والتهرب الضريبي والتزوير والاختلاس.

وذلك بعد نحو عام من تحقيقات ارتكزت على مراسلات بين القضائَين اللبناني والأوروبي حول علاقة المركزي مع شركة "فوري أسوشياتس"، التي يملكها شقيقه رجا والمسجلة في الجزر العذراء.