انت الان تتابع خبر كيليتشدار أوغلو:أردوغان زعيم تابع لروسيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دعا مرشح انتخابات الرئاسة التركية في جولة الإعادة كمال كيليتشدار أوغلو للتصويت لصالحه لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى تركيا، ووصف أردوغان بأنه "زعيم زائف، وتابع لروسيا".

وفي رسالة مصورة مدتها دقيقتان ونصف الدقيقة نشرت على "تويتر" يوم الأربعاء، أكد كيليتشدار أوغلو: أنه لن يترك البلاد لمن يخططون بالسماح لـ 10 ملايين مهاجر غير شرعي بالدخول إلى تركيا، وهذا العدد قد يرتفع في الغد إلى 30 مليونا، مما يهدد وجودنا".

ولم يبين كيليتشدار من أين جاء بالرقم 10 ملايين. ووفقا له، المهاجرون غير الشرعيين" ينظرون للمرأة التركية بنظرة سلبية خالية من الاحترام".

ودعا كيليتشدار أوغلو في خطابه لعدم ترك تركيا لـ "زعيم زائف تابع لروسيا".

في وقت سابق، مباشرة بعد الإعلان عن إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نشر كيليتشدار أوغلو مقطع فيديو مدته سبع ثوان بدا فيه غاضبا وكان يضرب بيده على الطاولة متوعدا بـ"النضال للنهاية".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إنه ينوي اتباع السياسة نفسها التي اتبعها في السابق تجاه روسيا والولايات المتحدة والدول الأخرى في حالة إعادة انتخابه، وانتقد تصريحات كيليتشدار أوغلو بشأن روسيا.

وأجريت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا يوم الأحد 14 مايو. وفي يوم الاثنين، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية رسميا عن إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

وفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل رجب طيب أردوغان على 49.51 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88 بالمئة.

في يناير الماضي أعلنت مديرية الهجرة التركية أن عدد المهاجرين السوريين المتواجدين في تركيا يبلغ 3.5 مليون سوري، بينما عاد ما يقرب من 59 ألف مهاجر سوري إلى مناطق آمنة في سوريا خلال العام 2022.

وعلق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق، على اتهامات كيليتشدار أوغلو لروسيا بالتدخل في الانتخابات، بأن موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى.

فيما رد الرئيس أردوغان على اتهامات زعيم المعارضة التركية كيليتشدار أوغلو بأن عليه أن يخجل من تصريحاته بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات في البلاد.