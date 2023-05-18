خطيب المسجد الأقصى:القدس ثكنة عسكرية

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رياض - احمد صلاح - قال خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقا، الشيخ عكرمة صبري، إن سلطات الاحتلال حوّلت القدس إلى ثكنة عسكرية منذ ساعات الفجر، حيث تشهد المدينة تواجدا مكثّفا لقوات الاحتلال من أجل حماية المستوطنين ومنع المسلمين من الوصول الى المسجد الاقصى.



وأضاف صبري أن الاحتلال يقوم بتلك الاجراءات في كل مناسبة ومنها مناسبة مسيرة الأعلام، مؤكدا رفض الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الذي لايملك الحق في تلك الممارسات.



وقال صبري إن الاحتلال لا يعطي أي احترام للمسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية، وبما يؤكد عدم وجود أيّ حقّ للاحتلال بالمسجد من الناحية الدينية، كما أن الاحتلال لا يحترم المسلمين وحقّهم في الوصول إلى المسجد الأقصى لحمايته.



وتابع: "لا يمكن التنبؤ بما سيحدث خلال الساعات القادمة نظرا لوجود مجموعات متعددة تحاول الاقتحام منذ ساعات الفجر"، مؤكدا أن هناك توتّرا شديدا في القدس وبمحيط المسجد الأقصى.

