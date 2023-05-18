انت الان تتابع خبر بشار الأسد في السعودية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتوجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الخميس إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد غداً الجمعة.



وكان المندوبون الدائمون في جامعة الدول العربية عقدوا اجتماعاً تحضيرياً الثلاثاء للتوافق على عدد من مشاريع القرارات التي سترفع إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم.



ومن أهم مشاريع القرارات التي جرى بحثها مشروعُ قرار بخصوص سوريا والحلُّ السياسي، وآخر بشأن القضية الفلسطينية ودعم صمود الفلسطينيين.



واعتبر مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، الثلاثاء، أن الأردن لعب "دورا كبيرا" في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة بعد انقطاع امتد لـ 12 عاما.

وكان الرئيس المصري توجه صباح اليوم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تعقد بمدينة جدة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن مشاركة السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر الدائم على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، واستمراراً لدور مصر في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك، وتوحيد الصف، لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن قمة جدة تهدف إلى تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة، بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة والأزمات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي.