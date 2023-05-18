انت الان تتابع خبر إسرائيل تعتزم نقل نصف مليون مستوطن إلى الضفة الغربية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوعز وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، لمندوبي الوزارات في حكومة الاحتلال لتحسين البنية التحتية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة استعدادا لاستيعاب نصف مليون مستوطن يهودي.



وبحسب تقرير نشر في موقع "صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم الخميس، قال سموتريتش، إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهمة أساسية للحكومة".



وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن يوآف غالانت حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال، مشيرا الى أن المستوطنين الجدد سيجري استيعابهم في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتزم الحكومة شرعنتها في الأشهر المقبلة.

وحسب الصحيفة، يتوقع أن يعارض المسؤولون الأمنيون لقسم كبير من المخطط، سيما ما يتعلق بالبؤر الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، ويتوقع أن تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن خبراء قانون أشاروا إلى مصاعب قانونية كثيرة عقب اطلاعهم على مطالب سموتريتش، وشككوا فيما إذا كانت المحكمة العليا ستشرعن هذا المخطط لدى نظرها في التماسات ضده.

