انت الان تتابع خبر رسميا .. الصهاينة ينطلقون إلى القدس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت مسيرة الأعلام الصهيونية التي دعا لها الإحتلال وبشكل رسمي من منطقة راس العامود في القدس والتي من المقرر أن تصل الى منطقة باب العامود.

وضيقت واعتدت قوات الاحتلال والمستوطنين على الأهالي والصحفيين في محيط باب العامود بالتزامن مع التحضيرات للمسيرة ، كما رفع المستوطنون أعلام الاحتلال و قاموا بالغناء والرقص في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز في عدة مناطق بالقدس ، حيث قام المستوطنون برفقة قوات الاحتلال بالاعتداء على الصحفيين في منطقة باب العامود بالقدس القديمة.

وشهدت منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة توترا تزامناً مع تجمعات المستوطنين.