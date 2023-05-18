انت الان تتابع خبر اسكندر يدكّ كييف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دوّت انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى فجر اليوم الخميس، وقالت السلطات إن البلاد تعرضت لموجة جديدة من الهجمات الصاروخية وصفتها بغير المسبوقة في قوتها وتنوعها.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن دفاعاتها أسقطت 29 صاروخ كروز من أصل 30 صاروخا أطلقتها القوات الروسية، كما أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، ومسيرتين للاستطلاع.

وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني في بيان إن الصواريخ أطلقت من البر والبحر والجو في هجوم متزامن من اتجاهات مختلفة، وأشار إلى أن من بينها صاروخين من نوع إسكندر. ويعد هذا تاسع هجوم من نوعه على كييف منذ بداية مايو/أيار الجاري.

وقد أصدرت السلطات إنذارات من وقوع غارات جوية في أنحاء البلاد، وطالبت السكان بالاحتماء في ملاجئ آمنة، وفقا لما نشره الجيش الأوكراني عبر تليغرام.

وبعيدا عن العاصمة، قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا شنت 15 هجوما صاروخيا على أوديسا وخيرسون وباخموت.

من جهته، أعلن حاكم مقاطعة خيرسون (جنوب) مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء القصف الروسي على المقاطعة ومناطق على خط التماس بين القوات الأوكرانية والروسية.

وأشار إلى أن 500 قذيفة سقطت في مناطق مأهولة، وتسببت في تضرر خطوط الماء والكهرباء.

في الوقت نفسه، أعلنت الإدارة العسكرية في أوديسا (جنوب) مقتل شخص وإصابة آخرين جراء الهجمات الصاروخية. وقالت إن القوات الروسية استهدفت منشأة صناعية في هذه المنطقة.

وقد ذكرت سلطات المقاطعة أن الدفاعات الأوكرانية أسقطت 8 صواريخ روسية أطلقت من البحر الأسود.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية ناتاليا هومينيوك إن القوات الروسية تحاول بهجماتها المكثفة على المناطق الجنوبية استنفاد الدفاعات الجوية واستكشاف الإمكانات الأوكرانية، خصوصا بعد تزويد الدول الغربية كييف بأنظمة دفاع جوي.

وفي منطقة العاصمة، أدى الحطام المتساقط خلال الهجوم إلى اندلاع حريقين في النواحي الشرقية من كييف.

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية سيرغي بوبكو -عبر تطبيق تليغرام- إن مضادات الطائرات تتصدى للهجوم، مشيرا إلى "سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة" وأضاف: يجري التحقق من البيانات المتعلقة بالضحايا والأضرار.

ووصفت الإدارة العسكرية في كييف هذه الموجة من الهجمات بأنها "غير مسبوقة في قوتها وكثافتها وتنوعها". وقالت "العدو نشر طائرات مسيرة في سماء العاصمة بعد قصفها بالصواريخ".

من جهته، قال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو إن حريقا اندلع في محل تجاري بمنطقة دارنيتسكي جراء سقوط الحطام، مشيرا أيضا إلى انفجار في منطقة ديسنيانسكي.

بدوره، أعلن الجيش الأوكراني أن منطقة فينييتسيا (وسط) تتعرض لهجمات بصواريخ كروز، مشيرا إلى أنه أطلق تحذيرات للسكان في سائر أنحاء البلاد من خطر تعرضهم لضربات جوية.

وكانت العاصمة قد تعرضت ليل الاثنين الماضي لما سمته السلطات "هجوما معقدا" من قبل سلاح الجو الروسي.

ووصفت أوكرانيا تلك الهجمة بالاستثنائية في كثافتها، مؤكدة أنها تلقت أقصى عدد من الصواريخ الهجومية في أقصر مدة زمنية، وأعلنت أن قواتها أسقطت 6 صواريخ روسية أسرع من الصوت من طراز كينجال.