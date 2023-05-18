انت الان تتابع خبر الدول العربية: لا استئنافا للعلاقات مع سوريا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت الجامعة العربية، أن عودة سوريا إلى الجامعة، لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في تصريحات له ,الخميس، "إن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها"، لافتًا إلى "أن الدول العربية تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا".

وأوضح أبو الغيط، أن"إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية هي سعي عربي لتسهيل عملية حل الأزمة في سوريا"، مشيرًا أن "قمة جدة تشهد عودة سوريا بعضوية كاملة في الجامعة العربية"، مضيفا أن هذه العودة لا تعني "التوصل لحل للإشكالية السورية، وأن سوريا قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءًا من سياق الحل".

يُذكر، أن الجامعة العربية أعلنت استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أيار الجاري.