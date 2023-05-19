انت الان تتابع خبر أمير قطر يغادر جدة بعد حضوره القمة العربية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الأميري القطري، الجمعة، مغادرة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مدينة جدة السعودية، بعد ترؤسه وفد دولة قطر في القمة العربية الـ32.

وجاء في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية: "غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بعد ترؤسه وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

وأضاف البيان: "وقد بعث الأمير برقية إلى كل من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب فيهما عن بالغ شكره وتقديره على الحفاوة وكرم الضيافة اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيا أن تسهم نتائجها في تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير الشعوب العربية، سائلا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بدوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة مزيدا من التقدم والرخاء".



وكان أمير دولة قطر وصل إلى جدة، في وقت سابق من اليوم الجمعة، للمشاركة في القمة العربية الـ32.