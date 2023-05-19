انت الان تتابع خبر رسالة مِن بوتين إلى زعماء الدول العربية .. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تحية للمشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة.



وأكد بوتين، خلال البرقية والتي نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية، لمواجهة التهديدات والتحديات الحديثة بشكل فعال.



وأضاف أن روسيا تولي تقليديًا أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، للاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال.



وأكد الرئيس الروسي عزم بلاده على مواصلة دعم الجهود الجماعية للحل السلمي للقضايا الإقليمية الحادة، بما في ذلك الأزمات في السودان واليمن وليبيا وسوريا، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكام القانون الدولي القائمة.



وشدد على أن روسيا ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها المملكة العربية، القمة الحالية لجامعة الدول العربية.



وأشار بوتين إلى أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي المصالح المشتركة بشكل كامل، ويتماشى مع بناء نظام أكثر عدلًا وديمقراطية للعلاقات الدولية،يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع.-