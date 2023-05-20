انت الان تتابع خبر وزير الخارجية السعودي يوضّح بشأن إعلان جدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، إن إعلان قمة جدة أكد على تعزيز العمل العربي المشترك.



وأضاف بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الـ 32 في جدة، أن إعلان جدة أكد على مركزية القضية الفلسطينية.



وأعرب وزير الخارجية السعودي عن أمله في أن تسهم عودة سوريا للجامعة العربية بإنهاء أزمتها.



ورحب برسالتي الرئيسين الصيني والروسي للقمة العربية.



وبخصوص الصراع الدائر في السودان، قال بن فرحان، إن المملكة تعمل مع الولايات المتحدة الأميركية للوصول إلى هدنة إنسانية في السودان.

من جهته، قال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن قمة جدة حققت الهدف المطلوب منها، لافتا أن سوريا تحتاج لمساعدة العرب وينبغي عليها التفاعل مع عودتها للجامعة.



وأكد أبو الغيط، أنه رصد تهدئة ملحوظة من دول الجوار وتم إعطاؤها فرصة لبدء صفحة جديدة.



وذكر أمين عام الجامعة العربية، أن قمة جدة اهتمت بالملفات الاقتصادية واتخذت قرارات لدعم التنمية، معربا عن أمله في أن تكون قمة جدة بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها.



واتفق القادة العرب في البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، التي انطلقت اليوم الجمعة في جدة، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة