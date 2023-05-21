انت الان تتابع خبر ميناء العقبة في المرتبة 57 عالميا كأكثر الموانئ كفاءة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف مؤشر أداء موانئ الحاويات أن ميناء حاويات العقبة، جنوبي الأردن، يحتل المرتبة 57 عالميا من أصل 348، كأكثر الموانئ كفاءة على مستوى العالم لعام 2022.

ومؤشر أداء موانئ الحاويات وضعه البنك الدولي ومعلومات الأسواق الصادرة عن وكالة ستاندرد أند بورز العالمية.

ويظهر المؤشر العالمي أن ميناء العقبة "تراجع 22 مرتبة" مقارنة مع ترتيبه العالمي في العام 2021، حيث يصنف المؤشر الموانئ العالمية وفقا لمستوى كفاءتها، والذي يُقاس بالوقت الذي تقضيه السفينة منذ وصولها إلى الميناء حتى مغادرتها من الرصيف بعد إتمام شحن أو تفريغ البضائع.

وعربيا، حلّ ميناء حاويات العقبة في المرتبة 12، بعد كل من موانئ صلالة في عُمان، خليفة في الإمارات العربية المتحدة، طنجة المتوسط في المغرب، حمد في قطر، بورسعيد في مصر، الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية، جيبوتي، جدة، ثم الدمام في السعودية، جبل علي في الإمارات، صحار في عُمان، على التوالي.

ووفق شركة ميناء حاويات العقبة، يعتبر الميناء الوحيد في المملكة، مركز عبور إقليمي هام يتميز بموقعه الاستراتيجي الذي يربط أكثر من 45 مليون مستهلك في الأردن والعراق وسوريا وفلسطين والسعودية.

وتبلغ مساحة ميناء حاويات العقبة، 500000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ساحات التخزين 450000 متر مربع، تحتوي على 800 نقطة تبريد كهربائية، وفق الموقع الإلكتروني لشركة ميناء حاويات العقبة.

ويهدف تصنيف الموانئ إلى تحديد الفجوات والفرص المتاحة للتحسين لصالح أصحاب المصلحة الرئيسيين في التجارة العالمية، بما في ذلك الحكومات، وخطوط الشحن البحري، ومشغلي الموانئ ومحطات الشحن، وشركات الشحن، وشركات الخدمات اللوجستية، والمستهلكين.

واحتل ميناء يانغشان الصيني صدارة تصنيف الموانئ على الرغم مما شهده من فترة اضطرابات شديدة تسببت فيها الأعاصير إلى جانب العوامل الأخرى التي حدثت عام 2022.

وتشير البيانات التي ساقها المؤشر إلى أن التطور في التحول الرقمي لعمليات الموانئ وتحديث بنيتها التحتية من شأنه أن يرفع مستوى الإنتاجية وخدمة الزبائن وخفض الانبعاثات الضارة.

- ميناء العقبة.. جوائز وإنجازات متواصلة -

في عام 2005، جرى تصنيف ميناء الحاويات كواحد من أفضل ثلاثة موانىء في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، بحسب إعلان جائزة لويدز.

ودشن جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2010، توسعة رصيف ميناء حاويات العقبة، لرفع حجم حركة الشحن ونقل البضائع في الميناء.

وحقق ميناء حاويات العقبة في عام 2013 أعلى إجمالي مناولة للحاويات (872,810 حاوية مكافئة)، في الوقت الذي أنهى فيه توسعة الرصيف إلى 1000 متر، فيما بلغ إجمالي حجم المناولة 857،283 حاوية مكافئة في عام 2020.

وترشح ميناء حاويات العقبة في عام 2015 لنهائيات جائزة لويدز عن فئة أفضل مشغل موانئ وجائزة البيئة لموانئ هتشيسون بورت القابضة المحدوده تقديرا لجهودها في هذه المجالات.

وفي عام 2016، حصل على شهادة الأيزو 14001 لنظام الإدارة البيئي الشامل، وفاز بجائزة شركة موانئ اي بي ام تيرمينالز لأفضل أداء في السلامة العالمية، كما ترشح للدور النهائي لجائزة لويدز للسلامة للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية عن فئة "السلامة"، وجائزة شركة هاتشيسون بورت القابضة المحدودة عن فئة "البيئة"، وجائزة "أفضل مشغل الميناء".

وفي عامي 2017، ترشح مجددا للدور النهائي لكل من جائزة لويدز لأفضل مشغل موانئ وجائزة شركة هاتشينسون بورت القابضة المحدودة للبيئة وجائزة السلامة، وحازت شركة ميناء حاويات العقبة على تقدير بجوائز التميز في مجال النقل العربي والحصول على جائزة "تطوير الموانئ الأكثر استدامة".

وفازت شركة ميناء حاويات العقبة في عام 2018، بجائزة "مشغل المحطات" في احتفاليات لويدز جنوب آسيا، الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي عام 2019، حصل على تجديد لشهادة الأيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئي الشامل، وترشح للدور النهائي لجائزة لويدز للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية لكل من جائزة" البنية التحتية وإدارة الموانئ "و"جائزة البيئة".

وحصل في عام 2020 على جائزة "بطل طريقة العمل الجديدة" التي أطلقتها موانئ (اي بي ام) لمحطات الحاويات الدولية.