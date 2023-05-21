انت الان تتابع خبر بمنتهى الوقاحة .. الارهابي بن غفير يُعلّق على اقتحامه للأقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ما يزال وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي الارهابي إيتمار بن غفير يستفز مشاعر المسلمين حول العالم باقتحاماته المتكررة لثالث الحرمين الشريفين وكان اخرها صباح اليوم الاحد حيث اقدم على اقتحام باحة المسجد الأقصى المبارك.

واعتبر الارهابي بن غفير بعد اقتحامه لباحة الاقصى ان دخوله للمنطقة "شرعي تماما"، بينما عبر عن سعادته بدخول أرض الأقصى.

وظهر بن غفير وهو يتجول في باحة المسجد الأقصى، ممسكا بهاتفه، وسط حراسة أمنية مشددة، صباح الأحد.

وبمنتهى الوقاحة علّق الارهابي بن غفير على اقتحامه الأقصى قائلا: نحن أصحاب السيادة هنا.