انت الان تتابع خبر مناورة هوائية لحزب الله بلبنان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ تنظيم حزب الله اللبناني، الأحد، مناورة عسكرية مباشرة على الهواء، بعد دعوته لوسائل الاعلام الاجنبية والمحلية والعربية الى تغطيتها في ذكرى "عيد المقاومة والتحرير".



وتقام المناورة من ضمن فعاليات سيقيمها الحزب للاعلاميين خلال جولة على احد المواقع العسكرية في جنوب لبنان، وفق ما اعلن.



وكشف مسؤول العلاقات الاعلامية في "الحزب" محمد عفيف أن "عدداً كبيراً من وسائل الإعلام الأجنبية تغطي مناورة المقاومة" في عرمتى.



ولفت إلى أن "المقاومة تقيم مناورة عسكرية بالذخيرة الحية، وتستخدم فيها الصواريخ والدبابات وبمشاركة فرق الاقتحام".

