انت الان تتابع خبر نيتنياهو يتحدى عباس ويعقد اجتماعا حكوميا بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، الأحد، إن حكومته عقدت اجتماعا داخل أنفاق أسفل حائط البراق بالمسجد الأقصى "رسالة لأبو مازن- الرئيس الفلسطيني محمود عباس - الذي قال إنه لا علاقة للشعب اليهودي بالقدس ".

وأوضح نتنياهو، "أبو مازن قال في الأمم المتحدة إن الشعب اليهودي لا علاقة له بالقدس وأن شرق المدينة جزء من مناطق السلطة، ونحن اليوم نعقد اجتماع الحكومة قرب الأقصى لنوضح له ارتباطا بالمدينة، وأن الشعب اليهودي هنا قبل 3000 عاما، كانت القدس عاصمتنا قبل لندن وواشنطن".

وأضاف "من أجل وحدة القدس، يجب أن نستمر في الحفاظ على هذه الحكومة ونمرر الميزانية".

وحول العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة قال نتنياهو، "بعد الجولة الأخيرة ضد الجهاد الإسلامي غيرنا معادلة الردع و مسيرة الأعلام سارت كما نريد".

وعقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، جلستها الأسبوعية داخل أنفاق "حائط البراق" في مدينة القدس .

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فقد رصدت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها ميزانيات ضخمة لتهويد القدس المحتلة وتعزيز الاستيطان، وذلك بالتعاون مع وزارة القدس، بالتزامن مع ما يسمى "يوم توحيد القدس"، حيث من المتوقع أن يصادق على الميزانيات الجديدة.