انت الان تتابع خبر إصابة جندي إسرائيلي بعملية دهس في فلسطين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب جندي إسرائيلي مساء الأحد، بعملية دهس قرب حاجز حوارة جنوب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية أن إصابة الجندي الإسرائيلي طفيفة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي طوقت المدينة، عقب انسحاب منذ العملية من المكان، وجار تمشيط أراضي البلدة بحثا عنه.

ووفقا لشهود عيان، قامت مركبة بدهس أحد الجنود الإسرائيليين في بلدة حوارة، قبل أن ينسحب سائق المركبة من المكان