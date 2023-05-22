انت الان تتابع خبر قائد الجيش الأوكراني في حالة حرجة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت مجموعة "جوكر جمهورية دونيتسك الشعبية"، إصابة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، بجروح خطيرة إثر ضربة صاروخية روسية استهدفت مقرّه مطلع الشهر الجاري، وقد يتم تسريحه.

وقال مصدر في مجموعة الهاكر، نقلا عن استخباريين أوكرانيين: "يتم حجب المعلومات حول حالة زالوجني الصحية في أوكرانيا بناء على توجيهات من الغرب، حتى لا تضعف الروح المعنوية المنهارة بعد خسارة أرتيوموفسك... لدينا معلومات مؤكدة حول ذلك".

وأضاف أن زالوجني خضع لعدة عمليات معقدة ولن تسمح له حالته الصحية مواصلة أداء مهامه.

وتنشر مجموعة الهاكرز "جوكر جمهورية دونيتسك الشعبية" بانتظام بيانات ووثائق سرية للقيادة السياسية والعسكرية في كييف، التي يتم الحصول عليها من خلال اختراق البيانات والأفراد، وأكدت وسائل إعلام غربية وأوكرانية مرارا دقة المعلومات التي تقدمها هذه المجموعة.

وفي وقت سابق، أكد المراسل العسكري الأوكراني أندريه رودينكو، عبر قناته في "تيليغرام"، أن زالوجني بحالة حرجة ويصارع الموت، بعد استهدافه بضربة روسية.

وذكر رودينكو نقلا عن مصدر في قيادة الجيش الأوكراني، أن زالوجني ما زال على قيد الحياة، لكنه بحالة حرجة ويتلقى العلاج في مستشفى عسكري، والأطباء يفعلون كل ما بوسعهم لإنقاذه.