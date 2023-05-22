انت الان تتابع خبر الانتخابات التركية .. أوغان يستعد لدعم أردوغان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المرشح الرئاسي السابق سنان أوغان عن دعمه لأردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المزمعة في تركيا 28 مايو الجاري.



جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة "حريت" التركية، حيث ذكرت، نقلا عن مصادر، أن المرشح الرئاسي السابق عن تحالف Ata (تحالف أتاتورك) سنان أوغان أعلن اليوم الاثنين عن دعمه الرئيس الحالي ومرشح الانتخابات الرئاسية رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات.



وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد أفادت في وقت سابق أن الرئيس التركي حصل على 49.24% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو على 45.07% من الأخذ في الاعتبار الأصوات التي أدلى بها الناخبون خارج البلاد.



وقال عبد القادر سلفي، الكاتب الصحفي المقرب من الرئيس أردوغان: "بحسب المعلومات التي تلقيتها، سيعلن أوغان اليوم أنه سيدعم الرئيس أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، وسيعلن أنه لن يدعم كيليتشدار أوغلو لأنه يدعم المنظمات الإرهابية".



وبحسب "حريت" فإن أوغان "لن يكتفي بالإدلاء ببيان، بل سيعلن النقاط التي ناقشها مع الرئيس أردوغان، وهي: عدم تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور. منع محاولات شطب الهوية التركية من الدستور، ومكافحة جميع أنواع المنظمات الإرهابية ومكافحة الإرهاب، والترحيل التدريجي لطالبي اللجوء وفقا للخطة، وتطوير السياسة الاقتصادية بما يتوافق مع الأسواق الدولية وخلق مرونة أكبر في سياسة أسعار الفائدة".



وكان أوغان قد أعلن في وقت سابق بالفعل عن عدد من الشروط التي سيعتمد عليها قراره بدعم مشرح آخر في الجولة الثانية، ومن بينها عدم السماح لنواب من حزب الديمقراطية الشعبية المعارض المؤيد للأكراد بدخول البرلمان. وبحسب أوغان، فإن هذا الحزب هو جناح سياسي لحزب العمل الكردستاني المحظور في تركيا، والمعترف به كجناح إرهابي. وقد رفض حزب الشعوب الديمقراطي تسمية مرشحه، ودعم كيليتشدار أوغلو.