انت الان تتابع خبر تفاصيل محاولة شخص مُسلّح اقتحام قصر القبة الرئاسي في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر رسمية مصرية تفاصيل محاولة اقتحام قصر القبة الرئاسي في جمهورية مصر العربية، حيث تبين أن الحادث وقع يوم الجمعة الماضية.

وأكدت المصادر أن الشخص الذي حاول اقتحام القصر متواجد حاليا في إحدى المستشفيات بالقاهرة، حيث يقوم بتعاطي مخدر الـ"أيس"، مشيرة إلى أنه مسجل خطر، وكان يحمل سلاحا آليا.

وأشارت المصادر إلى أن حراس القصر حاولوا إبعاده عن المكان وكان بيردد جملة "خدوا عيالي وحبسوا عيالي"، موضحة أنه تمت إصابته إصابات خطيرة.

ويظهر في مقطع الفيديو، شاب ملقى على الأرض وهو ينزف، حيث أوضحت المصادر أيضا أن هذا القصر يدخل ضمن القصور الرئاسية، ولكنه لا يعمل في الوقت الحالي كقصر رئاسي، حيث يعد قصر الاتحادية هو القصر الرئيسي.

وأشارت إلى أن هذا القصر يحتوي على مقتنيات أثرية، ويتم ترميمه منذ عام تقريبا، ليتم افتتاحه للزيارة وعرض مقتنياته للجمهور.

والسلاح المضبوط عبارة عن بندقية آلية هجومية مخصصة للعمليات الخاصة من طراز AK47.