انت الان تتابع خبر ملياردير روسي يكشف عن كارثة تنتظر أمريكا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا عن توقعاته لاحتمال تخلف واشنطن عن سداد التزاماتها المالية مع اقتراب "الموعد الحتمي" للتخلف عن السداد في الأول من يونيو المقبل.

ويرى رجل الأعمال الروسي أن التغيير في التصنيف الائتماني للديون الأمريكية أمر لا مفر منه وسيؤدي إما إلى تخلف وزارة الخزانة الأمريكية عن السداد أو انخفاض خطير في قيمة الدولار.

وقال ديريباسكا في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الاثنين: "تعديل التصنيف الائتماني لديون الولايات المتحدة أمر لا مفر منه، مثل قدوم الشتاء بعد الخريف، وبعد ذلك إن لم يكن تخلف وزارة الخزانة الأمريكية عن السداد مع إعادة هيكلة الديون فسيكون حدوث انخفاض كبير في قيمة الدولار أو استبداله بعملة رقمية وارتفاع التضخم، بشكل عام يمكن للمرء أن يختار المشكلة بنفسه".

وأضاف الملياردير: "لذلك في الوقت الحالي، باستثناء اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ لا يوجد بديل كاستثمار".

وأشار ديريباسكا إلى أن الطريق إلى الهند وإندونيسيا وأمريكا اللاتينية والدول الأخرى التي تميل بشكل عملي إلى إقامة العلاقات والتجارة وجذب الشركاء والمستثمرين مفتوح أمام رجال الأعمال الروس.

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي بأن "الأمور سارت على ما يرام"، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي بشأن مفاوضات "سقف الدين".

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الولايات المتحدة لن تصمد حتى منتصف يونيو المقبل، إن لم تجد الحكومة مخرجا من مأزق سقف الدين