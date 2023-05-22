انت الان تتابع خبر الغرب يخشى فوز أردوغان! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي تترقب فيه تركيا جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يوم الأحد 28 مايو/أيار الجاري، للاختيار بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حذرت وسائل إعلام دولية من تراجع للسوق المحلي و"سيناريوهات صعبة" تنتظره في حال استمرار السياسات القائمة.

وتقدم أردوغان في الجولة الأولى بحصوله على نسبة 49.5% من الأصوات مقابل 44.9% لكليجدار أوغلو، وهو ما أسفر عن إحباط لدى الأوساط الغربية انعكس في تقارير تناقلتها وسائل إعلامها.

من جانبه، أكد أردوغان -في أثناء مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" (CNN Turk) الخميس الماضي- أنه "سيواصل سياسته غير التقليدية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة لتقليل التضخم المرتفع إذا فاز في جولة الإعادة".

وفي ما يلي، نستعرض مؤشرات توجس الغرب من فوز أردوغان، وأسباب مخاوفه من رؤيته الاقتصادية غير التقليدية، وعوامل القوة والضعف فيها، وما حققه حزب العدالة والتنمية منذ عام 2002.

هل يخشى المستثمرون وأسواق المال الغربية فوز أردوغان؟

عقب الإعلان عن جولة الإعادة، تداولت وسائل إعلام دولية تقارير "تحذر من العودة للإدارة الاقتصادية السابقة واستمرار سياسات أردوغان الاقتصادية"، بعد أن كانت تتوقع إلغاء بعضها في حال فوز كليجدار أوغلو.

ونقلت وكالة رويترز عن جون هاريسون، المدير العام لإدارة دراسات الأسواق الناشئة في شركة "تي إس لومبارد" (TS Lombard) المصرفية الخاصة، قوله إن "سياسات أردوغان جعلت تركيا غير قابلة للاستثمار".

كما حذرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" (Fitch) من أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستستمر على الأقل حتى بعد جولة الإعادة، وفي ما يتعلق بالتصنيف الحالي للبلاد "بي سلبي" (-B)، أشارت أنها ستقرر بعد الانتخابات إذا ما كانت السياسات المتبعة أكثر مصداقية وثباتا.

لماذا يخشى الغرب رؤية أردوغان الاقتصادية غير التقليدية؟

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي التركي ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم التركية عبد المطلب أربا أن أردوغان والغرب وصلا إلى مفترق طرق منذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقال أربا -في حديث للجزيرة نت- إن "سياسات أردوغان قبلها كانت متماشية مع الرؤية الغربية، وتدفقت الاستثمارات نتيجة الاستقرار سياسي في الفترة بين عامي 2002 و2016، وهو ما انعكس على الاستقرار الاقتصادي. لكن أردوغان بعد عام 2016، خاصة بعد توليه الرئاسة في 2018، أصبح يسعى لاستقلال الاقتصاد التركي بزيادة الإنتاج المحلي وبالتبعية زيادة الصادرات وتقليل كل من الاستيراد والحاجة للعملات الأجنبية".

وتابع الخبير بأن "ذلك يتعارض مع المصالح الغربية التي تريد أن تظل تركيا معتمدة عليها باعتماد سياسات (تقليدية) لزيادة الاستيراد عن التصدير (تقليل الإنتاج بالتبعية) والاعتماد على العملات الأجنبية ورفع الفائدة للحفاظ على سعر صرف الليرة".