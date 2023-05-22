انت الان تتابع خبر ميقاتي: لبنان ملتزم بالتعاون مع قوات اليونيفيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن لبنان ملتزم بالقرار الدولي الرقم 1701، وبالتعاون مع قوات اليونيفيل ضمن منطقة عمليات الأمم المتحدة".

وأضاف تعليقا على المناورة العسكرية التي نفذها حزب الله في الجنوب أمس، إن موضوع سلاح حزب الله يحتاج إلى وفاق وطني شامل، ويجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، مشددا على الحفاظ على الاستقرار الأمني على كامل الأراضي اللبنانية، وعدم اتخاذ أي عمل يتسبب بزعزعته.

وطالب مجلس الأمن الدولي ببذل كل جهد لتثبيت وقف دائم لإطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وكان ميقاتي قد بحث مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، التطورات الراهنة في لبنان.

وقالت ورونيكا في تصريح صحفي "استعرضنا نتائج قمة جدة فيما يتعلق بلبنان والآراء حول الفرص الجديدة التي يمكن أن يستفيد منها، ونشجع دائما على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن لمساعدة لبنان وشعبه، وما يهمنا هو استقرار لبنان".