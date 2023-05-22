انت الان تتابع خبر حقيقة وقوع انفجار ضخم قرب وزارة الدفاع الأمريكية .. صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تقارير عن وقوع انفجار مبناها، بعدما انتشرت صور وأخبار على مواقع التواصل الإجتماعي عن الانفجار.



وأفاد شهود عيان بوقوع انفجار قرب مبنى البنتاغون، ولم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة، وما الذي انفجر.



وتجدر الإشارة إلى أن قنوات "تليغرام" و"تويتر" عجت بالأنباء حول وقوع انفجار قرب مبنى وزارة الدفاع الأمركيية، إلا أن أية مصدر رسمي أمريكي لم يؤكد صحة الخبر حتى اللحظة.



وفي وقت سابق، بدأت أخبار عن انفجار بالقرب من مبنى البنتاغون تنتشر على قنوات Telegram وشبكة التواصل الاجتماعي Twitter.