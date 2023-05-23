انت الان تتابع خبر إيران تعين سفيرا جديدا لها في السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ذكرت قناة "العالم" الإيرانية، أن وزارة الخارجية الإيرانية قررت تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لطهران في السعودية.

وبحسب القناة الإيرانية، عمل عنايتي مساعدا لوزير الخارجية وشغل منصب المدير العام لشؤون الخليج الفارسي في الوزارة، وعين في 2014 مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعيينه في بداية 2019 مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.

ووقعت السعودية وإيران، في أوائل نيسان/ أبريل الماضي، اتفاقاً لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطعية استمرت لسنوات.