انت الان تتابع خبر نتيناهو يهاتف محمد بن سلمان لبحث تطبيع العلاقات .. تفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى في الساعات الماضية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بوساطة البحرين وبضغط من الولايات المتحدة

واشتمل التقرير على الإشارة إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى المنامة لإجراء محادثات هاتفيا بينه وبين نتنياهو بوساطة الزياني.

وتتمسك السعودية بثوابت تتعلق بالقضية الفلسطينية على خلاف ما يشاع بين الحين والآخر في تواصلها مع الجانب الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن السعودية تضع شروطا واضحة لاتفاق مع الاحتلال بشأن تطبيع العلاقات.

وتشتمل مطالب السعوديين على منح الضفة الغربية امتيازات معينة، بما في ذلك تنازل جيش الاحتلال عن صلاحياته بإدارة شؤون الضفة الغربية، لصالح تعزيز عمل الجهاز الأمني الفلسطيني. كما يطالب السعوديون بمنح صلاحيات أمنية لأبو مازن وأعضاء السلطة الفلسطينية في كنيسة القيامة والمسجد الأقصى المبارك.

ونقلت القناة عن مصدر قالت إنه شارك في المحادثات، القول إن "المفاوضات معقدة للغاية"، وتجري تحت ضغط من إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن.