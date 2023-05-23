انت الان تتابع خبر الاحتلال يفجر منزل ذوي شهيد في بلدة نعلين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزل ذوي الشهيد معتز الخواجا في بلدة نعلين، شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

ويقع منزل ذوي الشهيد الخواجا في الطابق الثاني من بناية سكنية مكونة من أربعة طوابق، وتبلغ مساحته قرابة 120 مترا مربعا، ويأوي خمسة أفراد.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بقرابة 50 آلية عسكرية، قد اقتحمت نعلين في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وحاصرت منزل ذوي الشهيد الخواجا، وعددا من المنازل المجاورة له.

وأجبر جنود الاحتلال ذوي الشهيد الخواجا، وأصحاب المنازل المجاورة له على مغادرتها، قبل عملية تفجير المنزل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي انتشرت في أحياء عدة من البلدة، خاصة الحي الشرقي، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم، ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح في اليد والكتف.

واستشهد الخواجا في التاسع من آذار/مارس الماضي، برصاص الشرطة الإسرائيلية، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه