انت الان تتابع خبر الكشف عن أكثر ما يقلق الاحتلال في الضفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح الثلاثاء، عن أكثر ما يسبب القلق حالياً لجيش الاحتلال خلال اقتحاماته اليومية لمدن وقرى الضفة الغربية.

وقالت إذاعة "كان" العبرية: "باتت تشكل العبوات الناسفة المستخدمة من قبل مجموعات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، مصدر القلق لجيش الاحتلال خاصة أنها بدأت أكثر تأثيرًا".

وأضافت: "أنّ جيش الاحتلال بات ينظر بقلق لهذه الظاهرة، بعد أن رصد منذ الشهر الماضي تزايدًا ملحوظًا في استخدام هذه العبوات خاصة في منطقة نابلس ".

ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري بالاحتلال قوله: "إنّ العملية في مخيم بلاطة بالأمس كان هدفها تدمير معمل لإنتاج هذه العبوات، وتم اعتقال 3 يشتبه بقيامهم بتصنيع تلك العبوات".

وبحسب الإذاعة فإن إصابة جندي إسرائيلي بجروح طفيفة منذ أسابيع جاء جراء تفجير عبوة ناسفة في نابلس قرب جيب عسكري محصن، أشعل إنذارًا في أوساط المؤسسة العسكرية والأمنية، وبداية الشهر الجاري بدأ يتغير التصور لدى تلك الجهات للعمل على محاربة هذه الظاهرة".

وتابعت:"وبعد أسبوع من تلك الحادثة، انفجرت عبوة ناسفة داخل شقة سكنية بعد محاصرتها، وكانت تستهدف مجموعة من الجنود الإسرائيليين في أعقاب اقتحامها، إلا أنه لم تقع إصابات".

وأكملت: "إنّ قوات جيش الاحتلال تراقب هذه الظاهرة عن كثب ودراستها وتحسين أساليب القدرات التشغيلية والعملياتية باستمرار للتعامل معها".