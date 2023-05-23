انت الان تتابع خبر تل آبيب تُخطّط لاستقطاب طلبة الطلب الأردنيين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عن خطط الحكومة الإسرائيلية لاستقطاب الطلاب الأردنيين والعرب عبر إنشاء كلية للطب.

وقالت الصحيفة العبرية إن "تل أبيب ترى أن هذا المشروع سيكون جسرا إلى السلام بين شعوب المنطقة وإسرائيل، حيث سيأتي الطلاب من مصر والأردن وربما المملكة العربية السعودية أيضا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والدول الاسكندنافية وألمانيا والهند والصين".

ووفقا للخطة الإسرائيلية، "ستنشئ جامعة من الخارج كلية للطب في مدينة إيلات الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بالتعاون مع مستشفى يوسفتال التابع لصندوق كلاليت الصحي".

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، إن رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكري، الذي تولى منصبه قبل أقل من عامين، هو صاحب تلك الخطة الطموحة.

وقال رئيس بلدية إيلات للصحيفة العبرية: "للوهلة الأولى، يبدو الأمر وكأنه خيال، إنشاء كلية طبية دولية في إيلات، بالتعاون مع جامعة واحدة أو أكثر من الخارج ومع مستشفى إيلات الصغير يوسفتال، ليعج بمئات الطلاب المصريين والعرب والإسرائيليين والأجانب، سيدرسون باللغة الإنجليزية في الكلية كل عام".