انت الان تتابع خبر انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي العربي للذكاء الاصطناعي بتونس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للذكاء الاصطناعي في تونس ، الثلاثاء، ويستمر يومين، بحضور خبراء ومتخصصين في المجال التربوي وإنتاج الذكاء الاصطناعي، يمثلون شركات وجامعات عربية وصينية.

وناقش المؤتمر الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في مجال التعليم والتدريس، وأخلاقيات وتشريعات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتدريب المعلمين والطلاب على هذا التخصص وأفاقه المستقبلية .

وجرى عقد جلسة حوارية بين مجموعة من الطلاب والروبوت " تانغ يو" الرئيسة المديرة العامة للشركة الصينية " نت دراغون ويب سوفت" وهي أول روبوت في العالم تشغل هذا المنصب .

وأوضح المدير العام لمنظمة الألكسو محمد ولد اعمر في كلمته الافتتاحية للمؤتمر أن الألكسو بادرت بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات ذات الاختصاص الى تسهيل توطين التكنولوجيا الحديثة في بعض الدول العربية.

ويهدف المؤتمر الذي يمتد على مدار يومي 23 و 24 أيار الحالي إلى تدارس الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وإرساء حوار بناء بين الخبراء وصانعي السياسات والمتخصصين في مجال التعليم والجهات الفاعلة في صناعة الذكاء الاصطناعي.