انت الان تتابع خبر تطورات أزمة سقف الدين الأمريكي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار، مساء أمس الثلاثاء، إن البيت الأبيض لا ينوي حاليا اللجوء إلى المادة 14 في الدستور لرفع سقف الدين بالقوة أمام احتمال تخلف الولايات المتحدة عن السداد، بحسب واشنطن بوست.

وأوضحت جان-بيار "لن يحل ذلك المشكلة التي نواجهها راهنا" في إشارة إلى استراتيجية تطرق إليها قبل فترة قصيرة الرئيس جو بايدن الذي يخوض مفاوضات صعبة حول الميزانية مع المعارضة الجمهورية.

وأجرى بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ثلاث جولات من المحادثات، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين الراهن حتى تتمكن الولايات المتحدة من الإيفاء باستحقاقاتها المحلية والعالمية