انت الان تتابع خبر دولة خليجية تستعد لضخ 5 مليارات دولار في مصر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال موقع "أثير" الإخباري بسلطنة عمان، إن جهاز الاستثمار العماني يخطط لضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ونقل الموقع عن مصادر لم يكشف عن هويتها قولها إن جهاز الاستثمار العماني يدرس حاليا الفرص الاستثمارية الممكنة في مصر، وعلى رأسها مشروعات طاقة الرياح، بعدما دخل في شراكة مع شركة "أكوا باور" السعودية للتعاون بشأن محطات طاقة الرياح التي اقترحتها الحكومة المصرية، حيث يخطط لضخ مليار دولار هذا العام في مشروعات طاقة الرياح.

وأضافت المصادر أن محطة طاقة الرياح في منطقة "الزعفران"، ومحطة كهرباء "جبل الزيت" من بين الفرص التي يدرسها جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع شركة أكوا باور السعودية.

وقالت المصادر وفقا للموقع العماني إنه يجري العمل حاليا على صياغة عقد شراكة بين جهاز الاستثمار العماني وصندوق مصر السيادي لدراسة الفرص الاستثمارية في المجالات التي تهم الجهاز، وهي قطاعات: الخدمات اللوجستية، والخدمات، والتعدين، والمشروعات الصناعية، والتكنولوجيا، والبنية الأساسية، والغذاء، والرعاية الصحية.