انت الان تتابع خبر عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية العامة بالقدس في بيان إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأوضحت دائرة الاوقاف الاسلامية أن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية عند أبوابه وساحاته المختلفة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، والتدقيق في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد الاقصى المبارك.