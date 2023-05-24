انت الان تتابع خبر رئيس الاستخبارات الأوكرانية يخرج عن صمته بشأن الهجوم المضاد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الأوكراني المضاد سيبدأ قريبا.

وقال بودانوف إن هناك حاجة إلى "مزيد من الأسلحة، وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية".

وفيما يلي أبرز ما قاله بودانوف في حديث لوسيلة إعلامية يابانية:

لا يزال العديد من المدنيين تحت الاحتلال الروسي، ولا يمكن إضاعة المزيد من الوقت.

لدينا بالفعل الحد الأدنى الضروري من الأسلحة، ولا يسعني إلا أن أقول إن الهجوم المضاد سيبدأ قريبا.

من أجل تحرير أراضينا من الغزاة هناك حاجة إلى مزيد من الأسلحة وهذا ينطبق بشكل خاص على الطائرات المقاتلة الغربية.

يجب إخراج روسيا من أراضينا. يجب أن نستخدم كل قواتنا ووسائلنا لتحقيق هذا الهدف.

نحتاج إلى احتياطيات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

معركة باخموت

على صعيد المعارك، أحرزت القوات الأوكرانية تقدما طفيفا على أطراف مدينة باخموت شرقي أوكرانيا، التي زعمت موسكو سيطرتها الكاملة عليها، وفقا لنائب وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار.

وأوضح ماليار أن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وإن القتال مستمر في الضواحي، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وذكر قادة عسكريون أوكرانيون أيضا أن القتال في باخموت لم ينته بعد.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية باتت تحاصر مدينة باخموت.

وفي إحاطة صحفية، ذكر المتحدث باسم البنتاغون، بيت رايدر، أن القوات الأوكرانية تحاصر باخموت بالكامل، مضيفا: "حتى لو سيطرت روسيا على الأرض في باخموت، فنحن لا نعتقد أن ذلك مكسب استراتيجي، كما أن القوات الروسية دفعت ثمنا كبيرا من الأرواح والمعدات والقدرات هناك".

ووفقا للتقييمات الأميركية، فإن القوات الأوكرانية تطوق باخموت، وهي في وضع قوي، بحسب رايدر.