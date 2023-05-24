انت الان تتابع خبر كلفته مليار دولار .. تعرف على مخبأ بوتين السري والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مما لا شك فيه انه سيخطر في بالك أن المهندسين المعماريين الذين صمموا قصر فلاديمير بوتين فكروا في كل شيء عندما تبدأ في الإطلاع على معلومات عن القصر الذي تبلغ مساحته 190 ألف قدم مربع، وتكلفته مليار دولار، فهو يقع على منحدر وعر يطل على البحر الأسود، ويتمتع بكل رفاهية يمكن أن يرغب فيها أي حاكم.



كشفت تحقيقات أليكسي نافالني المحامي والناشط السياسي والتي نقلها موقع Insider أن للقصر كنيسته الخاصة وقبو وكازينو، ويحتوي على مشتل وحلبة للتزلج على الجليد لألعاب الهوكي التي يحب بوتين لعبها مع الأصدقاء المقربين.



وهناك إجراءات أمنية مشددة ومعقدة، حيث تم عزل منزل بوتين عن البلد الذي يحكمه بمساحة تمتد لآلاف الأمتار المربعة من الغابات ومنطقة حظر طيران خاصة.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت السلطات الروسية زعمت أن طائرتين بدون طيار حاولتا اغتيال بوتين في ضربة فاشلة انتهت بانفجار فوق الكرملين.



ولكن على الرغم من كل هذه الرفاهيات والدفاعات الشبيهة بالحصون، يبدو أن بناة القصر قد أهملوا أحد التفاصيل المهمة، إذ فشلوا في إخفاء الخطط التي تظهر نفقين يمتدان تحت القصر، بل تم نشر تلك الخطط علنًا على الإنترنت الروسي.



وقامت شركة Metro Style، وهي شركة مقاولات روسية مغلقة الآن، بنشر المخططات والرسوم على موقع الويب الخاص بها لعرض أعمالها في أوائل عام 2010.



ويتكون المجمع الموجود تحت الأرض أسفل قصر بوتين من نفقين منفصلين لكنهما متصلين بواسطة مصعد ينزل بحوالي 50 مترًا تحت سطح الأرض.



وتُظهر المخططات المعمارية أن الأنفاق المغطاة بالخرسانة السميكة مزودة بما يكفي من المياه العذبة والتهوية والكابلات الواسعة لدعم المقيمين من الشخصيات المهمة لأيام أو أسابيع في كل مرة.



وتظهر مخارج تلك الأنفاق أسفل مجمع القصر مباشرة، ويتضمن النفق السفلي ممرًا متحركًا يؤدي إلى الخارج.



من جانبه، قال ثاديوس غابريسفسكي، المهندس الإنشائي المطلع على الهياكل الدفاعية الذي راجع المخططات: "يحتوي إنشاء النفق هذا على جميع أنواع السلامة والأمن، فهناك نظام حريق، ومياه وصرف صحي".



حصون تقليدية

يضع جميع قادة الدول النووية خططًا لحالات الطوارئ القصوى، فالرئيس الأميركي لديه مخبأ للطوارئ تحت البيت الأبيض وجبل ويذر في ولاية فيرجينيا، ولكن على عكس المنشآت الأميركية، كان مجمع البحر الأسود ممولًا من القطاع الخاص ولا يزال مملوكًا للقطاع الخاص.



ويبلغ طول النفقين حوالي 40 و 60 مترًا، على الترتيب، وعرض 6 أمتار، مما يخلق حوالي 6500 قدم مربع من مساحة المعيشة المحتملة التي تحمل علامات على أنها مقاومة للانفجار.



وتعتمد قدرة النفقين لتحمل تأثير انفجار نووي أو قنبلة خارقة للتحصينات على عاملين غير موجودين في المخططات.



كما تظهر العديد من المميزات التي تشير إلى أن بوتين أمر بإنشاء هذا الحصن مع وضع سيناريوهات أسوأ الحالات في الاعتبار، اللافت للنظر بشكل خاص هو 16 رفًا للكابلات، كل منها بعرض قدم تقريبًا، مدمجة في جدار النفق السفلي.



تم تصميم هذه الرفوف لكابلات "القناة" التي يمكنها نقل الكهرباء والإضاءة والأسلاك النحاسية وكابلات الألياف الضوئية اللازمة لمركز القيادة.



الحجم الهائل للقناة التي تمر عبر النفق السفلي مهم لأنه أكثر بكثير مما قد يكون ضروريًا لتشغيل الأنظمة الداخلية للنفق. قال غابريسفسكي: "يمكن أن تكون هذه الأرفف للاتصالات والإضاءة والطاقة - أي شيء يمر عبر كابل أو أنبوب". "إنه عدد هائل من الكابلات المخصصة للنفق نفسه فقط. لذلك يمكن أن يكون نوعًا من نظام النسخ الاحتياطي لمجمع القصر." بدلاً من أن تكون مجرد ممر هروب، يبدو أن أحد أغراض الأنفاق هو نوع من أنظمة الدعم الاحتياطية الطارئة لمجمع القصر بأكمله.



وقامت الحكومة الروسية بالاستعانة بـMetro Style، وهي شركة أسسها في التسعينيات ثلاثة رجال أسسوا العديد من شركات البناء منذ ذلك الحين، لحفر أنفاق مترو أنفاق تحت موسكو.



وعندما نشرت الشركة المخططات على موقعها على الإنترنت، لم تشر إلى أن أنفاق البحر الأسود قد بُنيت من أجل بوتين.



وبدلاً من ذلك، وصفوا "مجموعة من الهياكل تحت الأرض لمنزل داخلي في مدينة غيلينجيك، إقليم كراسنودار" مع الأخذ في الاعتبار أن غيلينجيك هي المدينة الأقرب إلى مجمع القصر، على بعد خمس ساعات بالسيارة من منتجع مدينة سوتشي.



قال كيميج، المسؤول السابق بوزارة الخارجية والذي يعمل الآن أستاذاً في الجامعة الكاثوليكية، إن البقاء على قيد الحياة كان المحرك المحتمل وراء موقع الأنفاق البعيد. وأضاف: "في المرتين اللذين حدث فيهما تحول كبير في التاريخ الروسي - 1917 و 1991 - كان وضع العاصمة وموقف قائد الدولة هناك يمثلان مشكلة كبيرة".



كان من الممكن تصميم أعمدة التهوية المتعددة والنفقين المنفصلين مع وضع هجوم كيميائي في الاعتبار، مما يجعل من الصعب تقييد إمداد القصر بالكامل من الهواء النظيف؛ يمكن أن تخدم قنوات الكابلات المتعددة أغراضًا مماثلة.



قال غابريسفسكي إن بوابتين منفصلتين على سفح التل "تخلقان دعامة ثانوية وثالثية للتهوية". "إذا كان هناك نوع من الهجوم، فإن بوتين لديه مصدرين لسحب الهواء، أحدهما مرتفع والآخر منخفض."



وأشار كيميج إلى أن استعدادات بوتين الدقيقة منذ أكثر من عقد من الزمان تشير إلى المدة التي ظل فيها عقله مركزًا على احتمال نشوب صراع وجودي مع الغرب.



وأضاف: "مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، برزت صناعة الدعاية. بوتين يرى نفسه على أنه منخرط في مواجهة مع الغرب. البعد النووي جزء مهم من ذلك. إنه يعلم أنه يقف على قمة بركان. لا يبدو أنه مضطرب نفسياً لدرجة أنه يشرع في نزاع نووي لكنه كان يقف على تلك الحافة لفترة طويلة جدًا. هذه الأنفاق، هذا المخبأ ، جزء من ذلك"