انت الان تتابع خبر الإحتلال يُصيب 10 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم عقبة جبر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 10 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم وصفت حالته بالحرجة، ليلة الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم من عدة جهات، وانتشرت على أسطح المنازل في المخيم، وداهمت أكثر من 30 منزلا بينهم منزل محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل وأبناءه، كما تحاصر منزل أحد المواطنين وأطلقت عليه صواريخ أنيرجا.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب الشبان، والمنازل، ما أدى لإصابة 10 شبان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، بينها إصابة حرجة.

وقال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لمراسلنا، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شبان خلال اقتحام المخيم.

وأغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل المخيم ومنعت المواطنين من الدخول او الخروج منه، وكذلك منعت مركبات الاسعاف من الدخول، وعززت تواجدها بآليات عسكرية ثقيلة.