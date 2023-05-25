الصين: يجب على اسرائيل احترام الوصاية الهاشمية على الأقصى

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رياض - احمد صلاح - دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، إسرائيل إلى وقف التعدي على الأراضي والموارد الفلسطينية.

وقال شوانغ في إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأكد: «نحث إسرائيل على الوقف الفوري لهذه الأعمال ووقف التعدي على أراضي وموارد الشعب الفلسطيني».

وشدد السفير على ضرورة توقف التوسع غير الشرعي للمستوطنات في الأراضي المحتلة، بحسب ما نقلت وكالة شينخوا الصينية.

وقال إن “الأنشطة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2334″، مشيرا إلى أن إسرائيل استمرت منذ بداية هذا العام في دفع أعمالها الأحادية فيما يتعلق بمنح الضوء للمستوطنين على العودة وبناء مستوطنات جديدة وإضفاء الشرعية عليها”.

وفيما يتعلق بالأماكن المقدسة، شدد قنغ على ضرورة احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن الدينية المقدسة في القدس والتمسك به.

وقال المبعوث الصيني «فيما يتعلق بقضية الأماكن المقدسة، يتعين على إسرائيل أن توقف استفزازاتها، وأن تضمن حق عبادة المصلين المسلمين، وتحافظ على سلام وهدوء الأماكن المقدسة، وتحترم الوصاية الأردنية».

وأكد المبعوث الصيني أن التمسك بالوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة الدينية، ووقف التوسع الاستيطاني، واحترام القانون الإنساني الدولي، كلها متطلبات أساسية لمنع التصعيد المتكرر للتوتر بين فلسطين وإسرائيل.

ودعا قنغ جميع الأطراف المعنية إلى «وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين والتوقف عن استهداف المدارس والمستشفيات والبنى التحتية العامة الأخرى».

وقال «ينبغي التخفيف من محنة اللاجئين الفلسطينيين وتلبية الاحتياجات الاقتصادية والمعيشية لفلسطين. ينبغي على إسرائيل رفع الحصار عن غزة في أقرب وقت ممكن. ويتعين أن يظل تدفق الأشخاص وإمدادات إعادة الإعمار من غزة وإليها دون عوائق».

وأكد قنغ مجددًا موقف الصين، مشيرًا إلى أن البلاد «ستواصل دعمها القوي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، ودعم إقامة دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة والمستقلة على أساس حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة لها».